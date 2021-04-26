Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 11:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Renault'dan hız kararı: Saatte 180 km'nin üzerine çıkılamayacak
[Fotoğraf: Reuters | ]
Renault, 2022 yılından itibaren ürettiği hiçbir aracın saatte 180 kilometre hızın üzerine çıkamayacağını duyurdu.
Otomobil şirketleri, kazaların önüne geçilebilmesi için, ürettikleri araçlara hız sınırı getiriyor.
Daha önce Volvo'nun bu yönde aldığı kararı, şimdi de Fransız şirketi Renault uygulamaya hazırlanıyor.
Renault CEO’sunun açıkladığı bilgilere göre, yeni uygulamada aracın modeline göre hız sınırlaması değişebilecek ancak ne olursa olsun saatte 180 kilometre hızın üzerine çıkılamayacak.
Yeni kararın ilk uygulanacağı model ise yeni Megane olacak. Megane'da hız sınırı saatte 160 kilometre olacak.
Renault, Dacia modellerinde de aynı kararı uygulayacak.
Etiketler: Otomotiv
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