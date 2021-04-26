Otomobil şirketleri, kazaların önüne geçilebilmesi için, ürettikleri araçlara hız sınırı getiriyor.

Daha önce Volvo'nun bu yönde aldığı kararı, şimdi de Fransız şirketi Renault uygulamaya hazırlanıyor.

Renault CEO’sunun açıkladığı bilgilere göre, yeni uygulamada aracın modeline göre hız sınırlaması değişebilecek ancak ne olursa olsun saatte 180 kilometre hızın üzerine çıkılamayacak.

Yeni kararın ilk uygulanacağı model ise yeni Megane olacak. Megane'da hız sınırı saatte 160 kilometre olacak.

Renault, Dacia modellerinde de aynı kararı uygulayacak.