Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da güvenlik müdürünün aracına saldırı: 3 ölü
Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Gulran güvenlik müdürünün aracına bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda güvenlik müdürü ve yanındaki 2 kişi daha hayatını kaybetti.
Herat Valisi Sayed Vahid Katali, Herat'ın Gulran ilçesinde güvenlik yetkililerini taşıyan araca bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.
Vali Katali, saldırıda Gulran güvenlik müdürü, eski kaymakam ve bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Suikast girişimlerinde artış yaşanıyor
Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.
Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor.
Etiketler: Afganistan
Son Haberler
- 11:22
- 11:11
- 11:00
- 11:18
- 11:03
Sıradaki Haber
'Sıtmaya karşı en etkili aşı geliştirildi'
Yükleniyor lütfen bekleyiniz