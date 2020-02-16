TSK Rejim hedeflerini vurdu, o anlar anbean kaydedildi... İdlib'de çatışmalar yoğunlaştı. İdlib'in güneyi ve doğusu ile Halep'in batı kırsalında tansiyon yüksek.

Muhaliflerden rejime operasyon

Rejim güçleri, son 24 saatte 6 yerleşimi daha ele geçirdi. Halep kırsalında rejim güçlerinin ilerlemesini durdurmak için muhalifler tarafından operasyon başlatıldı. Halep'in batısındaki Kefer Halep ile Meyzenaz hattında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalında Tel Nar ve Şey Damis hattında yığınak yaptı. Muhalifler, bu iki hatta ilerlemeye çalışan rejim güçlerini püskürttü, bir adet ZPT'yi imha etti.

Rejim ağır kayıplar veriyor

Halep'in batı kırsalında sivilleri katlederek İdlib'e ilerlemeye çalışan rejime güçlerine muhalifler ağır silahlarla karşılık veriyor. Halep'in batı kırsalında muhaliflerle rejim güçleri arasında devam eden çatışmalarda çok sayıda rejim gücünün etkisiz hale getirildiği yine rejime ait çok sayıda ağır silahın ve tankın ele geçirildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, bu ayın ilk iki haftasında rejime ait çok sayıda tank ve zırhlı aracın yanı sıra 2 İHA imha edildi, 2 helikopterler de düşürüldü, Rejim güçleri geri püskürtüldü. Toplam 169 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

TSK'nın İdlib'e sevkiyatı sırasında vatandaşlar Fetih suresi okudu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır hattına ve gözlem noktalarına sevkiyatı da aralıksız devam etti.

Askeri araçların sınır mahallesinden geçişi sırasında, vatandaşlar hoparlörden Fetih Suresi'ni okudu.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Oğuz Karatoprak