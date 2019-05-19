Esed rejimi ordusu ile İran destekli yabancı terörist grupların oluşturduğu rejim güçleri, dün Hama ilinde, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" içerisinde yer alan Tel Havvaş, Ez Zekat, Es Sıhriyye ve El Habit köylerindeki ekili tarlaları bombaladı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, bombardıman sonrası tarlalarda çıkan yangını bölge halkının da yardımıyla söndürmeye çalışıyor.

Arazilerde çoğunlukla buğday, arpa, nohut ve kimyon ekili olduğu öğrenildi.

Rejim güçleri, önceki gün de aynı bölgede, El Huveyz, El Huveyce, Et Tüveyne ve El Şeria köylerindeki balık çiftliklerini yağmalamıştı.

"İdlib Gerginliği Azaltması Bölgesi"ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.

Halihazırda iç göç ile nüfusu yaklaşık 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçmişti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek bir mutabakata varmıştı.

Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor. 25 Nisan'dan bu yana en az 151 sivil yaşamını yitirdi, 405'ten fazla sivil yaralandı.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 553 bin 444 sivil yerinden edildi.

Kaynak: AA