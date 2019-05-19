Endonezya Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Hint Okyanusu'nda seyreden Fransız donanmasına ait Charles de Gaulle uçak gemisinden kalkan 7 savaş uçağının, kalkıştan 90 dakika sonra kötü hava koşulları nedeniyle Sumatra Adası'nın kuzeyindeki Açe bölgesindeki Sultan İskender Muda Hava Üssü'ne acil iniş yaptığı belirtildi.

Eğitim tatbikatı için havalanan uçakların yakıtları azaldığı için hava muhalefeti altında, Sumatra Adası'nın 120 kilometre açığında seyreden gemiye dönmeyi riskli bulduklarından üsse indiği ifade edildi.

Endonezya Hava Kuvvetlerinin bakım ve incelemelerini yaptığı Fransız uçaklarının hava koşullarının normale dönmesinin ardından görev yerlerine döneceği kaydedildi.

Kaynak: AA