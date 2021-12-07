İran'ın başkenti Tahran'daki Şerif Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen bir programa katılan Reisi, burada yaptığı konuşmada Viyana'daki nükleer müzakerelere ve ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Reisi, ülke içinden ve dışından bazı çevrelerin müzakerelerle eş zamanlı olarak döviz kurunu yükseltmeye çalıştığını söyledi.

"Dövizi yükseltmeye çalışanlar müzakereleri ekonomiye bağlamak ve istediklerini dayatmak istiyor. Bu konuda net bilgiye sahibiz ve istihbarat birimleri bu kişileri tespit etmek için çalışıyor."

"Ülkenin geleceğini karanlık göstermek için çabalayanların aksine biz iyimseriz"

Reisi, İran'ın döviz rezervlerinin "iyi durumda" olduğunu vurguladı.

"Yaptırımlara rağmen petrol ve doğal gazı öncesinden daha fazla ihraç edebileceğimizi ispatladık. Ekonomiyi kesinlikle nükleer müzakerelere bağlamayacağız. Ülkenin geleceğini karanlık göstermek için çaba harcayanların aksine biz iyimseriz."