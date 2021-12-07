ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in videokonferans yöntemiyle yaptığı görüşmede Ukrayna sınırındaki gerilim ele alındı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Putin arasında 2 saat 1 dakika süren görüşme bitti.

Biden'dan gerilimi azaltma ve diplomasiye dönüş çağrısı

Beyaz Saray görüşmeye dair bilgi verdi.

"Başkan Biden, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı Müttefiklerimizin Rusya'nın Ukrayna'yı çevreleyen güçlerini tırmandırması konusundaki derin endişelerini dile getirdi ve askeri bir tırmanış durumunda ABD ve Müttefiklerimizin güçlü ekonomik ve diğer önlemlerle yanıt vereceğini açıkça belirtti. Başkan Biden, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği yineledi ve gerilimi azaltma ve diplomasiye dönüş çağrısında bulundu."

Yapılan görüşmede ayrıca ABD-Rusya Stratejik İstikrar diyaloğu, siber saldırılar sorunu ve İran gibi bölgesel konular ele alındı.

Biden, Avrupalı müttefikleri ile Putin görüşmesini değerlendirecek

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden'ın bugün görüşmenin yansımalarına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

Biden, dün de söz konusu liderler ile görüşmüş ve "yakın temasta kalma" taahhüdü vermişti.