Açıklama Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakü'nün Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmaya uygun adımlar attığı hatırlatıldı.

Açıklamada söz konusu mutabakatın üzerinden bir yıldan fazla zaman geçmesine rağmen Erivan yönetiminin gerekli adımları atmadığına dikkat çekildi.

"Ermenistan'ı imzalanan anlaşma metinlerini okumaya davet ediyoruz"

Ermenistan imzalanan anlaşma metinlerini okumaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet edildi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açıklamalarının Ermenistan toprak bütünlüğünü tehdit ettiği ve anlaşmalara aykırı olduğu iddiaları ise yalanlandı.