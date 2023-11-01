Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 01.11.2023 10:54

Refah Sınır Kapısı yaralılar ve yabancılar için açıldı

Mısır, yaralılar ve yabancıların geçişi için Refah Sınır Kapısı'nı açtı.

Refah Sınır Kapısı yaralılar ve yabancılar için açıldı
[Fotograf: AFP]

Mısır, yaralılar ve yabancıların geçişi için Refah Sınır Kapısı'nı açtı.

Mısır ve Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı Medya Direktörü Vail Ebu Muhsin, Gazze'deki ağır yaralılardan bazılarının Mısır'daki hastanelerde tedavilerini tamamlamak üzere sınır kapısının 1 Kasım Çarşamba günü açılacağını duyurmuştu.

İsrail, Gazze'deki mülteci kamplarını hedef aldı
İsrail, Gazze'deki mülteci kamplarını hedef aldı

İsrail Sınır ve Geçişler Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre Mısır makamları, ağır yaralı kişilerden 81'inin ülkeye nakledileceği konusunda İsrail’i bilgilendirdi.

Refah Sınır Kapısı yaralılar ve yabancılar için açıldı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanını başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze her gün depremi yaşıyor...
Gazze her gün depremi yaşıyor...

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

İsrail savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı
İsrail savaş uçakları yine sivilleri hedef aldı

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail Mısır Son Dakika
Sıradaki Haber
ABD: Avustralya'ya Black Hawk helikopteri teslimatını artıracağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:23
Kassam Tugayları, Gazze'nin doğusunda bir İsrail askeri aracını imha ettiklerini duyurdu
11:21
Belçikalı sendikalar, üyelerinden İsrail'e gidecek silahları yüklememelerini istedi
11:23
CHP'de 38. Olağan Kurultayı hafta sonu yapılacak
11:05
Kocaeli'de işçi servisi otomobile çarptı: 14 yaralı
11:07
Gaziosmanpaşa'da pompalı tüfekle saldırı: 3 polis ve 1 bekçi yaralı
10:56
Terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
Bitlis tarihi dokusuna kavuşuyor
Bitlis tarihi dokusuna kavuşuyor
FOTO FOKUS
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: İsrail, Gazze'de sivilleri kasten hedef alıyor
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: İsrail, Gazze'de sivilleri kasten hedef alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ