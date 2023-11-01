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Dünya
Reuters 01.11.2023 10:50

İngiltere: Refah kapısı muhtemelen bugün açılacak

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Mısır ile Gazze arasındaki Refah sınır kapısının bugün açılmasının beklendiğini söyledi.

İngiltere: Refah kapısı muhtemelen bugün açılacak

Cleverly, X kanalındaki gönderisinde, Mısır ile Gazze arasındaki Refah sınır kapısının Çarşamba günü açılmasının beklendiğini söyledi .

"Refah kapısı büyük olasılıkla bugün ilk yabancı uyruklu grup için açılacak. Birleşik Krallık ekipleri, İngiliz vatandaşlarına ayrılır ayrılmaz yardım etmeye hazır. Hayat kurtaran insani yardımın Gazze'ye mümkün olan en kısa sürede girmesi hayati önem taşıyor." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 317'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 126 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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