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Dünya
AA 01.11.2023 10:15

Kuzey Kore'den Hamas'a silah sağladığı iddialarına yalanlama

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Song, Hamas'ın İsrail'e karşı Kuzey Kore üretimi silahları kullandığına yönelik iddiaları `asılsız` olarak nitelenderdi.

Kuzey Kore'den Hamas'a silah sağladığı iddialarına yalanlama

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Song, Hamas'ın İsrail'e karşı Kuzey Kore üretimi silahları kullandığına yönelik iddiaları `asılsız` olarak nitelenderdi.

Hamas'ın İsrail'e karşı Kuzey Kore yapımı silahları kullandığına yönelik iddialara Pyongyang’tan yanıt geldi. Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kim Song BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, bazı batılı ülkelerin Orta Doğu krizine dahil etmek için Kuzey Kore'ye karşı karalama kampanyasına başvurduğunu söyledi.

ABD'ye ait bazı kitle iletişim araçları üzerinden Kuzey Kore silahlarının İsrail'e karşı kullanıldığına ilişkin “asılsız söylentiler” yayıldığını ifade eden Kim, medyanın Pyongyang'ın ABD'nin Orta Doğu ve Ukrayna'daki çıkarları üzerinden `şantaj diplomasisine` başvuracağı şeklinde algı oluşturduğunu belirtti. Kuzey Kore'nin Filistinlilerin yanında olduğunu dile getiren Kim, bazı ülkelerin İsrail'i ve askeri operasyonunu destekleyerek Gazze Şeridi'ndeki durumu daha da kötüleştirdiğini vurguladı.

Kim, Gazze Şeridi'ndeki mevcut krizin derhal sona ermesi ve tüm sivillerin korunması gerektiğini de sözlerine ekledi. Pyongyang'ın silah sağladığı iddia edilmişti İsrail ordusu çatışmalar sırasında çok sayıda Kuzey Kore yapımı F-7 roket güdümlü el bombası ele geçirdiğini duyururken, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Hamas'ın Kuzey Kore menşeili silahların kullandığının değerlendirildiğini açıklamıştı.

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