Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.11.2023 10:13

ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, Herzog ile yaptığı telefon görüşmesinde, çatışmalarda sivillerin zarar görmesinin asgari düzeye indirilmesi için önlem alınması çağrısında bulundu.

Blinken, İsrail'in meşru müdafaa hakkını savunduklarını yineleyerek Gazze'ye giden insani yardımların artırılması ve hızlıca ulaştırılması gerektiğini söyledi.

ABD Kongresi'nde Blinken'e kanlı protesto
ABD Kongresi'nde Blinken'e kanlı protesto

Kuleba ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı görüştü

Öte yandan Bakan Blinken, Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile de telefonda görüşerek Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Blinken görüşmede, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılıklarını yineleyerek ABD'nin Ukraynalılar için destek sağlamaya devam edeceğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Austin, İsrailli mevkidaşı Gallant ile konuştu

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre de ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile İsrail-Filistin çatışmalarını görüştü.

Austin, askeri operasyonlarda sivillerin güvenliğine öncelik verilmesi gerektiğini belirterek Gazze'deki siviller için Refah Sınır Kapısı'ndan geçen insani yardımların artırılması gerektiğine dikkati çekti.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Antony Blinken
Sıradaki Haber
İsrail, Kızıldeniz'e savaş gemileri konuşlandırdığını duyurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:21
Belçikalı sendikalar, üyelerinden İsrail'e gidecek silahları yüklememelerini istedi
11:13
CHP'de 38. Olağan Kurultayı hafta sonu yapılacak
11:05
Kocaeli'de işçi servisi otomobile çarptı: 14 yaralı
11:07
Gaziosmanpaşa'da pompalı tüfekle saldırı: 3 polis ve 1 bekçi yaralı
10:56
Terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
11:14
Refah Sınır Kapısı yaralılar ve yabancılar için açıldı
Bitlis tarihi dokusuna kavuşuyor
Bitlis tarihi dokusuna kavuşuyor
FOTO FOKUS
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: İsrail, Gazze'de sivilleri kasten hedef alıyor
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: İsrail, Gazze'de sivilleri kasten hedef alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ