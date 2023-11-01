Fransa'da Ciaran Fırtınası nedeniyle "Bu gece evlerinizden çıkmayın" uyarısı

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, özellikle Fransa'nın kuzeybatısındaki Bretonya ve Normandiya bölgelerinde etkili olacak Ciaran Fırtınası'na karşı uyardı.

Ülke genelinde vatandaşlara "Bu gece evlerinizden çıkmayın" uyarısı yapan Darmanin, Bretonya ve Normandiya'da 3 bin 200 itfaiye personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

Hızı saatte 170 kilometreyi bulan fırtınanın, Bretonya ve Normandiya kıyılarında boyu 10 metreyi bulan dalgalara yol açabileceği belirtiliyor.

Kıyı kesimlerindeki 16 yerleşim yerinde uyarı seviyesi "turuncu"ya yükseltildi.

Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa ve İber Yarımadası'nı etkilemesi beklenen Ciaran Fırtınası sebebiyle sağanak ve sel uyarıları yapıldı.