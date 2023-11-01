Çok Bulutlu 19.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.11.2023 09:59

Fransa'da Ciaran Fırtınası nedeniyle "Bu gece evlerinizden çıkmayın" uyarısı

Fransa'da Ciaran Fırtınası nedeniyle vatandaşlardan bu gece evlerinden çıkmamaları istendi.

Fransa'da Ciaran Fırtınası nedeniyle "Bu gece evlerinizden çıkmayın" uyarısı
[Fotograf: AFP]

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, BFMTV kanalına yaptığı açıklamada, özellikle Fransa'nın kuzeybatısındaki Bretonya ve Normandiya bölgelerinde etkili olacak Ciaran Fırtınası'na karşı uyardı.

Ülke genelinde vatandaşlara "Bu gece evlerinizden çıkmayın" uyarısı yapan Darmanin, Bretonya ve Normandiya'da 3 bin 200 itfaiye personelinin görevlendirildiğini bildirdi.

Hızı saatte 170 kilometreyi bulan fırtınanın, Bretonya ve Normandiya kıyılarında boyu 10 metreyi bulan dalgalara yol açabileceği belirtiliyor.

Kıyı kesimlerindeki 16 yerleşim yerinde uyarı seviyesi "turuncu"ya yükseltildi.

Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa ve İber Yarımadası'nı etkilemesi beklenen Ciaran Fırtınası sebebiyle sağanak ve sel uyarıları yapıldı.

ETİKETLER
Fransa Fırtına
Sıradaki Haber
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 43 askeri hava aracı ve 7 savaş gemisi tespit edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:21
Belçikalı sendikalar, üyelerinden İsrail'e gidecek silahları yüklememelerini istedi
11:13
CHP'de 38. Olağan Kurultayı hafta sonu yapılacak
11:05
Kocaeli'de işçi servisi otomobile çarptı: 14 yaralı
11:07
Gaziosmanpaşa'da pompalı tüfekle saldırı: 3 polis ve 1 bekçi yaralı
10:56
Terör operasyonunda yaşam malzemeleri ele geçirildi
11:14
Refah Sınır Kapısı yaralılar ve yabancılar için açıldı
Bitlis tarihi dokusuna kavuşuyor
Bitlis tarihi dokusuna kavuşuyor
FOTO FOKUS
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: İsrail, Gazze'de sivilleri kasten hedef alıyor
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: İsrail, Gazze'de sivilleri kasten hedef alıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ