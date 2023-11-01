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Dünya
AA 01.11.2023 10:39

Kuzey Kore İspanya'daki büyükelçiliğini de kapattı

Kuzey Kore'nin bazı Afrika ülkelerinin ardından İspanya'nın başkenti Madrid'deki büyükelçiliğini de temelli kapattığı bildirildi.

Kuzey Kore İspanya'daki büyükelçiliğini de kapattı
[Fotograf: Reuters]

Pyongyang yönetimi, Madrid'deki büyükelçiliğini kapattı ve Roma Büyükelçiliğinin İspanya'daki faaliyetleri de üstleneceğini belirtti.

Kuzey Kore, söz konusu kararına bir gerekçe göstermezken, basında bu kararın, "Pyongyang'ın küresel yaptırımlar nedeniyle yaşadığı ekonomik krize bağlı olduğu" yorumları yapıldı.

İspanya ile 2001'de diplomatik ilişkiler kuran Kuzey Kore, burada 2013'te büyükelçilik açmıştı.

Kuzey Kore'nin ilk Madrid Büyükelçisi Kim Hyok-chol, Pyongyang'ın nükleer testleri ve füze denemeleri nedeniyle 2017'de "istenmeyen kişi" ilan edilmiş ve sınır dışı edilmişti.

Kuzey Kore, yakın zaman önce Angola ve Uganda'daki büyükelçiliklerini de kapatarak büyükelçilerini geri çekmişti.

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