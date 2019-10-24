Rasulayn hastanesinin altında teröristlere ait tüneller bulundu24 Ekim 2019 Perşembe 15:10 - Son Güncelleme 24 Ekim 2019 Perşembe 15:48
Barış Pınarı Harekatı'nda kurtarılan Rasulayn'da, teröristlerin faaliyetler için kullandıkları hastanenin altına tünel kazdıkları ortaya çıktı.
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn’da PKK/YPG'li teröristlerin kullandığı hastanenin altına kazılmış tünelleri görüntüledi.
Tünelin girişinde bombalar tespit edildi
Teröristlerin hastanenin zemin katında duvara açtığı büyük delikten geçildikten hemen sonra, iki ayrı tünel başlıyor.
İlçe merkezindeki tünel ağına bağlandığı tahmin edilen bu tünellerinin, teröristler tarafından yer altından hastaneye geliş gidişler sırasında kullanıldığı düşünülüyor.
Diğer taraftan, hastanede güvenlik önlemleri alan Suriye Milli Ordusu askerleri, tünelin girişine tuzaklanmış bombalar tespit etti.
Arama tarama faaliyetlerinin bitmesinden ve binanın güvenli hale getirilmesinden sonra hastanenin yeniden hizmet vermesi öngörülüyor.
Teröristlerin, Rasulayn’dan çekilmeleri sırasında da tünellerden hastaneye geçip toplandıkları ve buradan araçlarla çıktıkları öğrenildi.
Bazıları Türkiye sınırına kadar uzanıyor
Hastanenin acil servis girişi önünde de teröristlerin kaçarken yakıp kullanılamaz hale getirdiği araçlar görülüyor.
21 Ekim'de de ilçeyi kaplayan tünel sisteminin görselleri yayımlanmıştı. İlçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluktaki tünellerin bazılarının Türkiye sınırına kadar uzandığı tespit edilmişti.
Türkiye ve ABD'nin 17 Ekim'de vardığı mutabakat çerçevesinde teröristler, araçlarla Rasulayn'dan Haseke'ye çekilmişti.
Kaynak: AA