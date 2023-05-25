Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.05.2023 17:23

Rapor: Fransa'da 2022'de her 12 dakikada bir kayıp çocuk ihbarı yapıldı

Fransa'da geçen yıl 40 binden fazla çocuk "kayıp" olarak kayıtlara geçerken bu kayıpların yüzde 37,9'unu 15 yaş altı çocuklar oluşturdu.

Rapor: Fransa'da 2022'de her 12 dakikada bir kayıp çocuk ihbarı yapıldı
[Fotograf: Reuters]

Droit d'Enfance (Çocuk Hakları) Derneği, Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü münasebetiyle İçişleri Bakanlığı verilerine dayandırdığı bir rapor yayımladı.

Rapora göre, ülkede 2022'de her 12 dakikada farklı nedenlerden kaynaklanan bir kayıp çocuk ihbarı yapıldı.

Fransa'da 2022'de 40 binden fazla çocuk "kayıp" olarak kayıtlara geçerken bu kayıpların yüzde 37,9'unu 15 yaş altı çocuklar oluşturdu.

Kayıp çocuk bildirimlerinin yüzde 63'ü, 15 yaş üstü çocukların ebeveynleriyle anlaşamamalarından kaynaklı evlerini terk etmeleri nedeniyle yapıldı.

Tüm sosyoekonomik çevrelerden ihbar var

Ayrıca kayıp ihbarlarının önemli bir kısmı evden kaçan genç kızlarla ilgili gerçekleşirken bu olaylar büyük oranda cinsel istismarla sonuçlanıyor.

Yapılan kayıp ihbarları, tipik bir profilden ziyade tüm sosyoekonomik çevreleri kapsıyor.

İhbarların bir bölümü de yurt dışındaki ebeveynlerinden biri tarafından kaçırılan çocukların, öncesinde beraber yaşadığı diğer ebeveyni tarafından yapıldı.

Rapor, çocuğu kaçırılan ebeveynlerin onu yasal yollardan geri almak için uzun bir mücadele verdiğini ortaya koydu.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
Fransa ve İsviçre'deki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:54
Depremzedeler için yapılacak "Çay Sokağı" konutlarına çay üreticilerinden destek
17:51
Bursa'da iki plaj mavi bayrağa kavuştu
17:41
Merzifon'un endemik bitki türü 'yitik lale' çiçek açtı
17:41
Rusya ile Ukrayna arasındaki esir değişimi: 106 Ukraynalı asker serbest bırakıldı
17:45
ABD, Ukrayna'ya 285 milyon dolarlık hava savunma sisteminin satışını onayladı
17:29
Çorum'daki döküm fabrikasında patlama: 6 işçi yaralı
Yaralı bulunan ayı yavrusu "Mayıs" ayağından ameliyat edildi
Yaralı bulunan ayı yavrusu "Mayıs" ayağından ameliyat edildi
FOTO FOKUS
İstinye'de alışveriş merkezinde yangın
İstinye'de alışveriş merkezinde yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ