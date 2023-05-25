Fransa ve İsviçre'deki oy pusulaları Türkiye'ye gönderildi

Türkiye'nin Lyon Başkonsolosluğunun Twitter hesabından "Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kapsamında Bern, Bordo, Cenevre, Marsilya, Nant, Paris (Orleans), Strazburg (Mulhouse) ve Lyon'da (Clermont-Ferrand) kullanılan oylar bugün Lyon Saint-Exupery Havalimanı'ndan ülkemize gönderilmiştir." paylaşımında bulunuldu.
Söz konusu oy pusulaları Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Türkiye'ye gönderildi.
Yurt dışında en çok Türk seçmenin bulunduğu 2. ülke konumundaki Fransa'da Paris, Strazburg, Marsilya, Nant, Bordo, Lyon kentlerinde oy kullanma işlemi 20-24 Mayıs'ta gerçekleştirildi.
Ülkenin Orleans, Mulhouse ve Clermont-Ferrand kentlerindeki oy verme işlemleri ise 20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti.
Türk vatandaşları, İsviçre'nin Cenevre ve Bern kentlerinde 20-24 Mayıs tarihlerinde kurulan sandıklarda oy kullandı.