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Dünya
AA 25.05.2023 16:31

Almanya'da DİTİB Göttingen Camii'ne tehdit mektubu gönderildi

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Göttingen şehrindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Göttingen Camii'ne tehdit içerikli mektup gönderildiği açıklandı.

Almanya'da DİTİB Göttingen Camii'ne tehdit mektubu gönderildi
[Fotograf: AA]

18 Mayıs'ta postayla gönderilen ve üzerinde gamalı haç sembolüyle "NSU 2.0" imzası bulunan mektupta "Bütün İslam'ı öldürün. Artık uzun sürmeyecek. Almanlar size gösterecek." ifadeleri yer aldı.

DİTİB Göttingen Camii Dernek Başkanı Mehmet İbrahimbaş, yaptığı açıklamada, olayın polisle paylaşıldığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.

İbrahimbaş, 22 Eylül 2022'de caminin dış cephesine gamalı haç çizildiğini ve 8 Kasım 2022'de de postayla benzer tehdit mektubunun gönderildiğini kaydederek "Cami cemaatimiz ve Göttingen'de yaşayan Müslümanlar olarak tedirginiz. Yönetim kurulu olarak sosyal medya hesabımızdan ve camiye gelen cemaatimize duyuruda bulunarak sağduyulu olmaya davet ettik. Yönetim kurulu olarak cemaatimizin güven içerisinde camimize gelebilmeleri ve rahat ibadet edebilmeleri için tüm imkanları sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Olayı şiddetle kınayan İbrahimbaş, "Türkiye'nin Hannover Başkonsolosu Gül Özge Kaya ve Göttingen Belediye Başkanı Petra Broistedt, bizlere geçmiş olsun dileklerini iletti ve tüm destekleriyle yanımızda olduklarını ifade etti." bilgisini paylaştı.

Saldırılar devam ediyor

Almanya'nın Osnabrück kenti yakınlarındaki Bad Bentheim kentinde bulunan camiye de bölücü terör örgütü PKK sempatizanlarınca 20 Mayıs'ta saldırı düzenlenmişti.

Terör örgütü PKK sempatizanlarının, DİTİB'e bağlı Bad Bentheim Camii'nin duvarlarına örgüt ve elebaşının isimlerini yazdığı ifade edilmişti.

2022'de 35 camiye tehdit ya da saldırı düzenlendi

DİTİB'in yayımladığı "2022 Cami Saldırıları Raporu"na göre, ülkede geçen yıl 35 camiye yönelik çeşitli şekillerde tehdit ya da saldırı gerçekleştirildiği açıklanmıştı.

DİTİB Ayrımcılıkla Mücadele Bürosu tarafından hazırlanan raporda, 35 saldırının 20'sinin camilere posta ya da elektronik posta yoluyla hakaret, küfür ve tehdit içeren yazı gönderilmesi, 7 caminin duvarına yazı yazılması, 6 camiye fiziki zarar verilmesi ve 2 camiye kundaklama şeklinde gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

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