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Dünya
AA 25.05.2023 15:42

ABD ekonomisinde büyüme

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisinde büyüme
[Fotograf: Reuters]

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