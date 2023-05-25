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AA
HABER GİRİŞ
25.05.2023 15:42
, 25.05.2023 15:43
SON GÜNCELLEME
25.05.2023 15:43
ABD ekonomisinde büyüme
ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü
[Fotograf: Reuters]
Ayrıntılar geliyor...
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