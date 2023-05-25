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Dünya
AA 25.05.2023 15:30

Moskova ile Minsk, Belarus'ta nükleer silahın depolanmasıyla ilgili belgeler imzaladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Belarus'ta nükleer silahın depolanmasına ilişkin belgeler imzaladı.

Moskova ile Minsk, Belarus'ta nükleer silahın depolanmasıyla ilgili belgeler imzaladı

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Savunma Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere Belarus'un başkenti Minsk'te bulunan Şoygu, Belarus Savunma Bakanı Hrenin ile görüştü.

Görüşmede, Şoygu ile Hrenin, "Rusya'nın stratejik olmayan nükleer silahın Belarus'ta depolama tesisinde saklanması süreci" ile ilgili belgeler imzaladı.

Şoygu, burada yaptığı açıklamada, söz konusu belgelerin uluslararası hukuka uygun olduğunu belirterek, "Rusya, Belarus'a nükleer silah vermiyor. Bu silahın üzerindeki kontrol ve bunun kullanılması ile ilgili karar Rus tarafına ait." dedi.

Bunun Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin güvenliğinin sağlanması için yapıldığını ve ileride de bu yönde ek adımların atılacağını dile getiren Şoygu, "Tehditlerin son derece keskin bir şekilde arttığı ve NATO'nun nükleer faaliyetlerinin aktifleştiği koşullarda, askeri nükleer alanında karşılıklı önlemler almak zorundayız." şeklinde konuştu.

Daha önce yüksek hassasiyetli "İskender-M" füze sistemlerinin Belarus'a teslim edildiğini hatırlatan Şoygu, bu sistemin nükleer füzeleri kullanma özelliğine sahip olduğuna dikkati çekti.

Şoygu, "Belarus savaş uçaklarının bir kısmı nükleer silah kullanımı için uygun hale getirildi. Belarus askerleri de bu konuda eğitim aldı." ifadelerini kullandı.

"Nükleer silahın yerleştirilmesi, Batılı ülkelere bir yanıt"

Belarus Savunma Bakanı Hrenin de ülkesinde Rus nükleer silahın yerleştirilmesinin, Batılı ülkelerin "dostça olmayan" ve "agresif" siyasetine karşı bir yanıt olduğunu vurguladı.

Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin güvenliğinin sağlanması yönünde gerekli adımlar atıldığını belirten Hrenin, Belarus Silahlı Kuvvetlerinin kabiliyetinin güçlendirilmesine önem verdiklerini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini mart ayında bildirmişti. Putin, Belarus'a daha önce teslim ettikleri "İskender" yüksek hassasiyetli füze sistemlerinin söz konusu silahla donatılacağını da belirtmişti.

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