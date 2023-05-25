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Dünya
AA 25.05.2023 14:47

Kuzey Kore'den ABD, Japonya ve Güney Kore'ye "füze uyarı bilgi paylaşımı" eleştirisi

Kuzey Kore, füze fırlatma denemelerine ilişkin uyarı bilgilerini eş zamanlı paylaşma konusunda anlaşan ABD, Güney Kore ve Japonya'yı eleştirdi.

Kuzey Kore'den ABD, Japonya ve Güney Kore'ye "füze uyarı bilgi paylaşımı" eleştirisi
[Fotograf: Reuters]

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansına (KCNA) göre, Kuzey Koreli uluslararası ilişkiler analisti Kang Jin-song, ülkesi ile ABD, Japonya ve Güney Kore'nin birbirleriyle ilişkilerini değerlendirdi.

Kuzey Kore'nin bu 3 ülkenin kendisine karşı ortak çalışmalarını kınadığını aktaran Kang, bunun ABD, Japonya ve Güney Kore'yi "güvenlik kriziyle" karşı karşıya bırakacağını savundu.

Kang, "ABD ve takipçilerinin, Kuzey Kore'ye karşı askeri ittifaklarını sıkılaştırma ve gitgide saldırganlaşan savaş tatbikatlarını genişletmeye yönelik son nafile girişimleri, üç ülkenin de güvenlik krizine daha çok maruz kalmasına sebep olacak." değerlendirmesinde bulunarak, füze uyarı bilgi paylaşım sistemine ilişkin işbirliğinin, Japonya'yı da içeren "NATO'nun Asya versiyonunun" kurulmasına dair yaptıkları planların bir parçası olduğunu öne sürdü.

Kuzey Kore'nin bu tür eylemleri "asla hoş görmeyeceğine" ilişkin uyarıda bulunan Kang, Pyongyang yönetiminin "düşman güçlerin yanlış tercihlerini güçlü iradesiyle bozguna uğratacağını" söyledi.

Nükleer Danışma Grubu kurulacağı bildirilmişti

ABD ile Güney Kore arasında 27 Nisan'da Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerine karşı birlikte hareket etmek için Nükleer Danışma Grubu'nun (NCG) kurulacağı, bu sayede belli aralıklarla ABD ile stratejik konularda bilgi paylaşımı yapılacağı ve beklenmedik nükleer olasılıkları planlamaya yönelik kurumlar arası masaüstü simülasyon oluşturulacağı duyurulmuştu.

Halihazırda ABD'nin bölgedeki güçlerinin, Güney Kore ordusu ve Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ile ayrı ayrı eş zamanlı bilgi paylaşımı yaptığı belirtiliyor.

Kuzey Kore, ABD'nin Asya-Pasifik bölgesinde askeri blok kurmayı hedeflediğini, böylelikle bölgedeki "NATO'nun Asya versiyonunu" oluşturmaya çalıştığını iddia etmişti.

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