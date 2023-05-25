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Dünya
AA 25.05.2023 14:40

Avrupa Uzay Ajansı, katlanabilir ve yeniden kullanılabilir ısı kalkanını test edecek

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uzaya çıkıp atmosfere tekrar giren uzay araçlarını koruması amaçlanan katlanabilir ve yeniden kullanılabilir ısı kalkanını test etmeye hazırlanıyor.

Avrupa Uzay Ajansı, katlanabilir ve yeniden kullanılabilir ısı kalkanını test edecek
[NASA]

New Atlas'ın haberine göre, ESA'nın test edeceği ve ismini Kral Arthur'un Pridwen kalkanından alan ürün, dünyaya dönen uzay araçlarını koruması için tasarlandı.

"Origami tekniğiyle" katlanan ve açıldığı zaman ters bir şemsiyeye benzeyen uzay kalkanının, araçtan ayrılan mevcut tek kullanımlık ısı kalkanlarının aksine daha geniş yüzey alanı sunması amaçlanıyor.

Uzay araçlarının atmosfere girdiğinde yanarak yok olmasına neden olan ısıyı kesmek yerine, bunu yansıtmayı hedefleyen kalkan, "Fielder" isimli su bazlı bir ağ ile uzay aracını yavaşlatarak istasyona hızlıca geri dönmesini sağlayacak.

Galler merkezli Space Forge firmasının ürettiği ve 17 kilometre yükseklikte yapılan testi başarı ile geçen kalkan, yıl sonunda şirketin fırlattığı ilk uzay aracı olan ForgeStar-1A ile uzaydan ilk kez malzeme getirilmesi için kullanılacak.

Uzayda üretilen süper materyallerin dünyada yüksek oranda enerji tasarrufuna katkıda bulunacağını söyleyen Space Forge kurucularından Andrew Bacon, "Pridwen ve Fielder, yeni bir sanayi devrimini başlatabilecek tamamen tekrar kullanılabilir uyduların üretimine dair planımızın anahtarı." ifadelerini kullandı.

Firma ayrıca yer çekiminin ve kirliliğin az, ısı seviyesinin yüksek olmasından faydalanarak uzayda ecza ürünleri, süper iletken ve süper alaşımlı yüksek kaliteli ürünler üretmek için uzay merkezli üretim hizmeti başlatmayı amaçlıyor.

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