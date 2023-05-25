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Dünya
AA 25.05.2023 14:12

Sırbistan, ABD ve Azerbaycan ile ilişkilerini geliştirmek istiyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin hem ABD hem de Azerbaycan ile ilişkilerini daha da geliştirmek için istekli olduğunu belirtti.

Sırbistan, ABD ve Azerbaycan ile ilişkilerini geliştirmek istiyor
[Fotograf: AA]

Vucic, başkent Belgrad'da önce ABD'li senatörler Chris Murphy ve Gary Peters'i, ardından Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'yı kabul etti.

Görüşmeler sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Vucic, ABD'li senatörlere Kosova ile diyaloğa destek vermeleri dolayısıyla teşekkür ettiğini aktararak, "Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasının öncelik olduğunu ilettim." ifadesini kullandı.

ABD ile ilişkilerini daha da geliştirmek için neler yapılabileceğini ele aldıklarını belirten Vucic, ülkesinin bu yönde istekli olduğunu kaydetti.

Vucic, Gafarova ile ikili ilişkileri görüştüklerini, ekonomi ve diğer alanlarda faydalı olabilecek durumları da değerlendirdiklerini anlattı.

Azerbaycan ile ilişkileri de geliştirmek istediklerine işaret eden Vucic, bunun iki ülke vatandaşlarının çıkarına olacağının altını çizdi.

Sırp Belediyeler Birliğinde anlaşma sağlanamadı

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.

Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına ilişkin anlaşma, AB'nin arabuluculuğunda 2013'te Kosova ile Sırbistan arasında imzalanmış ancak uygulamaya konulamamıştı.

En son 2 Mayıs'ta Brüksel'de bir araya gelen Sırp ve Kosovalı liderler, Sırp Belediyeler Birliği noktasında anlaşmaya varılamadığını açıklamıştı.

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