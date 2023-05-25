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Dünya
AA 25.05.2023 12:25

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore sınırında gerçek mühimmatla atış tatbikatı gerçekleştirdi

Güney Kore ve ABD birlikleri, Kuzey Kore sınırında gerçek mühimmatla büyük bir atış tatbikatı başlattı.

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore sınırında gerçek mühimmatla atış tatbikatı gerçekleştirdi

Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamada, tatbikat "düşmanca" bir işgal provası olarak nitelendirilirken, böyle bir şeye müsamaha gösterilmeyeceği belirtildi.

Bugün ilki gerçekleştirilen Kuzey Kore sınırındaki gerçek mühimmatla yapılan Güney Kore ve ABD birlikleri ortak tatbikatının 5 safhadan oluşacağı ve haziranın ortalarında sona ereceği ifade edildi.

Pyongyang yönetimi ise Seul ile Washington arasındaki bu tatbikata, her zaman olduğu gibi füze ve diğer silahlarını test ederek yanıt veriyor.

Kuzey Kore, 2022 başından bu yana 100’den fazla füze denemesi yaparken, Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamalarda, tüm bunların ABD ve Güney Kore’nin ortak düzenlediği tatbikatlara yanıt vermek amacıyla gerçekleştirildiği iddia ediliyor.

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