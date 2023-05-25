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Dünya
AA 25.05.2023 14:17

Sierra Leone'de 200 yaşını aşkın "pamuk ağacı", şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle devrildi

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de, ülkenin simgelerinden biri 200 yaşını aşkın pamuk ağacı etkili olan şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle devrildi.

Sierra Leone'de 200 yaşını aşkın "pamuk ağacı", şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle devrildi
[Fotograf: AA]

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, ülkenin başkenti Freetown'daki 200 yaşını aşkın ağacın, şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle devrilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Bio, fırtına nedeniyle ağacın devrilmesinin "ulus için büyük bir kayıp" olduğunu belirtti.

Bio, aynı noktada, ülke tarihindeki büyük pamuk ağacının yerini temsil edecek bir şey olacağını ifade etti.

Pamuk ağacının ülkedeki türünün en eskisi olduğu belirtiliyor.

Bölgede yerleşimciler tarafından "özgürlük ve hürriyetin" sembolü olarak da görülen ikonik ağaç, Sierra Leone banknotlarında da yer alıyor.

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