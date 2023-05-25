Nijerya'da karakola saldırı: 3 polis öldü

Ebonyi Eyaleti Polis Sözcüsü Onome Onovwakpoyeya, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Oshiri bölgesi karakoluna saldırdıklarını belirtti.

Onovwakpoyeya, "Saldırıda maalesef 3 polis memuru hayatını kaybetti. Biri yaralandı ve şu anda hastanede tedavi görüyor." ifadesini kullandı.

Saldırının ardından bölgeye ek güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Onovwakpoyeya, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda 2 saldırganın öldürüldüğünü, çok sayıda saldırganın da yaralı kaçtığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Nijerya'nın güneyinde terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.