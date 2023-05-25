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Güncel
TRT Haber 25.05.2023 14:52

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi...

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

Bakanlığın açıkladığı takvime göre okullarda ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında yapıldı.

İkinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'de yapıldı. 

Bakan Özer, TRT Haber canlı yayınında soruları yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından okulları normalleştirmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Özer, başlangıçta çocuklara yönelik müfredata dayalı eğitimden ziyade psikoeğitim yaklaşımı sergilediklerini ifade etti.

Okullar ne zaman kapanacak?

Okulların 16 Haziran'da eğitim öğretime kapatılacağını aktaran Özer, Türkiye genelinde ve deprem bölgesinde yaz okulu projelerinin olduğunu, deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik 1 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde 1 aylık telafi eğitimi yapacaklarını dile getirdi.

"Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak"

Bakan Özer, seçimlere ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:

"Seçimde ağırlıklı olarak oylar okullarda veriliyor. Tüm okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz bu seçimlerde aktif olarak yer alıyorlar. 28 Mayıs'ta da ikinci tur seçimleri olacak. Okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için yoğun bir çaba sarf edileceği için 29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacaklar, tatil olacak, öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacaklar."

Yaz tatili ne zaman?

Yaz tatili 16 Haziran 2023'te başlayacak.

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman?

Grafik: M. Furkan Terzi

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