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Güncel
TRT Haber 25.05.2023 14:08

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı... Merkez Bankası Mayıs 2023 faiz kararı...

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu mayıs ayı faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,5 düzeyinde sabit tuttu.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı... Merkez Bankası Mayıs 2023 faiz kararı...

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı yüksek seyretmektedir." ifadelerine yer verildi.

Duyurunun devamında "Turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı yılın tüm aylarına yayılarak devam etmektedir. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir." açıklamalarında bulunuldu.

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