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Güncel
AA 25.05.2023 13:30

Çatalzeytin'de doğal gaz altyapı çalışmalarına başlandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmalarına başlandı.

Çatalzeytin'de doğal gaz altyapı çalışmalarına başlandı
[Fotograf: AA]

Altyapı çalışmalarını inceleyen Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, gazetecilere, belediyenin tüm imkanlarını seferber ederek doğal gazın vatandaşlara ulaştırılması için çalıştıklarını söyledi.

İlçedeki konutların büyük kısmının bu yıl içinde doğal gaz ile buluşacağını anlatan Demir, "Doğal gazla birlikte altyapı ve üstyapıda hızla hareket ederek çalışmaların en ivedi şekilde tamamlanması için Çatalzeytin Belediyesi olarak her türlü desteğimizi veriyoruz. Doğal gazın ilçemize gelmesi hususunda emeği geçen, katkıda bulunan herkese ve desteğini hiçbir zaman bizden esirgemeyen halkımıza minnetlerimi sunuyor, sonsuz teşekkürler ediyorum" dedi.

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