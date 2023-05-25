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Güncel
TRT Haber 25.05.2023 14:37

2023 LGS ne zaman yapılacak? LGS 2023 kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2023 LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihine ilişkin açıklama yaptı. LGS 2023 ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2023 LGS'nin ne zaman yapılacağına ilişkin, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da gerçekleştireceğiz" dedi.

2023 LGS ne zaman yapılacak? LGS 2023 kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) ilişkin merkezi sınav kılavuzu yayımlandı.

Bakanlığın internet adresinden erişilebilen Merkezi sınav kılavuzuna göre, LGS kapsamında 4 Haziran 2023'te yapılacak merkezi sınav başvuruları 13 Nisan'da son buldu.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan karar gereği, LGS'de 8'inci sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacak.

26 Mayıs'ta sınav giriş belgelerinin ilan edileceği LGS de sınav sonuçları ise 26 Haziran'da duyurulacak. 

2023 LGS ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

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