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Dünya
TRT Haber 25.05.2023 16:22

Maliyeti Katar üstlenecek, savaş mağduru Suriyeliler için 240 bin konut yapılacak

Türkiye, Suriye'de rejimin ve terör örgütlerinin zulmünden kaçan masum sivillere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde kalıcı konut projeleri hazırlandı. Maliyeti Katar Devlet Kalkınma Fonu tarafından karşılanacak ve 3 yılda tamamlanacak konutlara sadece Türkiye'de yaşanan sığınmacılar yerleştirilecek.

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Yaşanan iç savaş ve saldırılar milyonlarca Suriyeliyi kendi yurtlarında sığınmacı yaptı.

Bölge halkına şefkat eli Türkiye'den uzandı. Sınır güvenliğini sağlamak için önemli kara harekatları düzenlendi.  Oluşturulan güvenli alan, bölge halkını hayata bağladı.

O bölgelerden biri olan Celabrus'un kaderi Fırat Kalkanı Harekatı ile değişti. Terör örgütleri tarafından kullanılan karargah, şu anda Cerablus Hastanesi olarak bölge halkına hizmet veriyor.

Türkiye harekat bölgelerini ihya ederken sosyal yaşamı da unutmadı. Briket evlerin yanı sıra okullar, parklar, camiler yapıldı. İş imkanını artıracak organize sanayi bölgeleri hayata geçirildi.

240 bin konut yapılacak

Yatırımlar gönüllü geri dönüşlerin de yolunu açtı. 554 bin Suriyeli vatanlarına geri döndü.

Bu sayıyı artıracak yeni projeler de hazırlandı. Onlardan en önemlisi bütün maliyeti Katar Devlet Kalkınma Fonu'nun üstlendiği 240 bin konutluk proje.

Proje için Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Barış Pınarı bölgesinde 4 alan belirlendi. Cerablus'ta Ras-ul Cavz bölgesindeki alana yapılacak 5 bin daire için temel atıldı. Bölgeye bir cami, çarşı, ilköğretim okulu, lise ve sağlık merkezi gibi kamu tesisleri de yapılacak.

Haber: Semih Kılıç

Kamera: Volkan Makar

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