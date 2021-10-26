Rapor: Aşı olanlar güvende
ABD’de koronavirüs aşısına ilişkin dikkati çeken bir çalışma yapıldı. Çalışmaya göre, aşı olanların, aşısızlara göre, koronavirüs dışındaki sebeplerle ölüm oranı çok düşük. Aşının koronavirüse karşı etkin ve güvenli olduğu da bir kez daha vurgulandı.
ABD’de yapılan yeni bir çalışmanın sonuçları aşının güvenli ve etkin olduğunu bir kez daha ortaya koydu.
ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi 9 sağlık kuruluşu ile ortak yapılan çalışmanın raporunu yayımladı.
Pfizer, Moderna ve Johnson and Johnson aşılarını olan 11 milyon kişi incelenirken, Aralık 2020 ile Temmuz 2021 arasında 7 sağlık merkezinin elektronik ortama işlenen verilerine bakıldı.
Aşının etkin ve güvenliği olduğu teyitlendi
Aşı olanların koronavirüs dışında sebeplerle ölüm oranının aşısızlara göre çok daha az olduğu ortaya konuldu.
Buna göre Pfizer/Biontech aşısından iki doz olanların, aşı olmayanlara göre koronavirüs dışındaki sebeplerle ölme riski yüzde 34 daha az.
Çalışma kapsamında koronavirüs aşısının etkin ve güvenli olduğu bir kez daha teyit edildi.