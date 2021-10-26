ABD’de yapılan yeni bir çalışmanın sonuçları aşının güvenli ve etkin olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi 9 sağlık kuruluşu ile ortak yapılan çalışmanın raporunu yayımladı.

Pfizer, Moderna ve Johnson and Johnson aşılarını olan 11 milyon kişi incelenirken, Aralık 2020 ile Temmuz 2021 arasında 7 sağlık merkezinin elektronik ortama işlenen verilerine bakıldı.

Aşının etkin ve güvenliği olduğu teyitlendi

Aşı olanların koronavirüs dışında sebeplerle ölüm oranının aşısızlara göre çok daha az olduğu ortaya konuldu.

Buna göre Pfizer/Biontech aşısından iki doz olanların, aşı olmayanlara göre koronavirüs dışındaki sebeplerle ölme riski yüzde 34 daha az.

Çalışma kapsamında koronavirüs aşısının etkin ve güvenli olduğu bir kez daha teyit edildi.

