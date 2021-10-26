Afgan kadınlar Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu'nu (UNAMA) protesto etti.

"Kadınların toplumdan silinmesi toplumun silinmesi demektir", "Çalışmak ve eğitim almak temel hakkımızdır" ve "Kadınlara yapılan zulüm karşısında BM susmamalı" yazılı pankartları taşıyan kadınlar, Kabil'in Vezir Ekber Han bölgesinde Mesud Kavşağı'na kadar yürüdü.

UNAMA'yı ülkedeki kadınların seslerini yeterince duyurmadığı gerekçesiyle protesto eden göstericilerden Arife Fatimi, dünyaya seslerini duyurabilmek için bu eylemi yaptıklarını söyledi.

"Afgan halkı yoksullukla boğuşuyor"

Dünyanın Afganistan konusunda sessiz kalmaması gerektiğini ifade eden Fatimi, "Kadın hakları tanınmadıkça Taliban'ın resmi olarak tanınmasını istemiyoruz." dedi.

Fatimi, Afganistan halkının yoksullukla boğuştuğunu, çocukların açlıktan öldüğünü, öğretmenlerin dilencilik yaptığını kaydetti.

Göstericilerden bir diğeri Sima Sahar, BM'ye karşı Afgan kadınların seslerini duyurabilmek için gösteri yaptıklarını, ancak Taliban güçlerinin protestoya engel olmaya çalıştığını belirtti.

"Dünya ülkeleri susmamalı"

Zahra Caferi de "Bizim doğal hakkımız olan çalışmamıza izin verilmiyor. Biz hakkımızı istiyoruz. Dünya ülkeleri bu konuda susmamalı." diye konuştu.

Ülkede kontrolü Taliban'ın ele almasının ardından kadınların ikinci bir duyuruya kadar işe gelmemeleri ilan edilmişti.

Benzer şekilde ortaokul ve lise seviyelerindeki okullar da sadece erkekler için faaliyetlerine başlamıştı.

Ülkedeki birçok devlet üniversitesi şu an kapalı ve açıldığı takdirde kadınların üniversitelere gitmesi konusu hala belirsizlik taşıyor. Özel üniversitelerde ise söz konusu kısıtlamalar daha esnek.