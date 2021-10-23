"Caddeler, sokaklar, kafe ve restoranlar neredeyse bomboş."

Taliban’ın Afganistan yönetimini ele geçirmesinin ardından kapanan sınırlar, yurt dışı para transferleri ve bankacılık sisteminin durması nedeniyle büyüyen kriz ülke sokaklarına da yansıdı.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de yaşananları TRT Haber görüntüledi.

Haftanın her günü hareketli olan şehrin merkezi Şehranew’da birçok iş yeri günü siftahsız kapatıyor. Böyle bir durumda da kira ve masraflarını karşılayamayan bazı iş yerleri kepenk indiriyor.

"Önceden güvenlik endişesi ile yaşıyorduk ama işlerimiz iyiydi"

Afgan halkının uğrak noktası olan kafe ve restoranların durumu da krizin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

Bir restoran sahibi, "Önceden güvenlik endişesi ile yaşıyorduk ama işlerimiz iyiydi. Şimdi ise para yok, esnaf iş yapamıyor. Böyle giderse kiramı ödeyemeyeceğim. Kimse parası olmadığı için dışarı çıkamıyor." diye konuştu.

"Atılan adımlar krizin çözümüne yeterli deği"

Taliban yönetimi krizin etkilerini azaltmak için satılan mallara uygulanan vergileri yarı yarıya azalttı.

Pakistan da sınır kapısını yeniden açtı, hatta Afganistan'dan ithal edilen taze sebze ve meyvelerden gümrük vergisi alınmayacağını açıkladı.

Bu adımların yaşanan ekonomik krizin çözümünde yeterli olmayacağı belirtiliyor.

Haber: Levent Öztürk