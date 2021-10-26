Kabil Havalimanı yakınlarında oturan Ahmedi ailesinin aracı, geçen ağustosta evlerinin önüne park edecekleri sırada ABD'nin hava saldırına maruz kaldı.

Aynı aileden 6'sı çocuk 10 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı için ABD özür diledi, "Tazminat ödeyeceğiz" açıklaması yaptı. Ancak aileye ulaşan olmadı.

O gün yaşanan dehşetin tanığı olan ve 3 çocuğunu kaybeden Romel Ahmedi, ABD’nin özrünün kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Kimse bizimle irtibata geçmedi"

Ahmedi, şu ifadeleri kullandı:

"Amerika özür dilemiş, bu kaybettiklerimizi geri getirmez. Acımız çok büyük. Ertesi gün takip ettikleri gerçek teröristleri vurmuşlar. Bizim suçumuz neydi? Kimse bizimle irtibata geçmedi, resmi hiçbir bilgi yok. Tazminat verileceğini sadece televizyon ve haber ajanslarından duyduk ama hiçbir haber yok."

Saldırıdan kurtulan Ahmedi ailesinin diğer fertleri Afganistan’daki krizin de etkisiyle zor şartlarda yaşıyor.