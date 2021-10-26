Döner kanatlı helikopterlerle imkansızı düşledi ve başardı.

Başarılı bir bilim insanı, iyi bir mühendis, pilot ve girişimci olarak havacılık tarihine geçti.

Rus asıllı Igor Sikorsky, 1889 yılında doğdu ve eğitim hayatı ev okulunda başladı. Annesi başarı ve hayal gücünde en büyük etkendi. Annesinin ‘’Onun gibi bir sanat adamı ol’’ dediği Leonardo da Vinci’yi yol haritası olarak gördü.

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Müthiş bir yaratıcı zekaya sahipti ve havacılığa merakı vardı. Da Vinci’nin “uçan vida” eseri en büyük ilham kaynağı oldu. Zihnine bu tasarımı kazıyıp 12 yaşında bambu ve kağıt mendilden yaptığı lastik bantla çalışan ilk model uçağını tasarladı. Ayrıca, bilim kurgunun babası olarak bilinen Fransız yazar ve gezgin Jules Verne’nin öykülerinden de etkilendi.

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Denizdeyken gözünü gökyüzüne çevirdi

Sikorsky’nin eğitim hayatı Rusya’da St. Petersburg Deniz Akademisi’nde başladı ancak mühendisliğe olan ilgisi onu 3 yıl sonra akademiden ayrılmaya ikna etti. Avrupa’nın havacılık araştırmaları merkezi konumunda olan Paris’e gitti ve mühendislik eğitimine burada devam etti.

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Almanya seyahati sırasında tarihte ilk defa motorlu uçak uçuran Amerikalı Wright Kardeşler ve Alman mucit ve uçak üreticisi Ferdinand von Zeppelin gelecekteki kariyerinin yolunu belirledi.

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Engeller yolundan döndürmedi

1909 ortalarında Sikorsky ilk helikopterini tamamlamıştı. Ancak, ters yönde dönen ikiz rotorları havada şiddetle savrulsa da araç yerden kalkamadı. Daha sonra sabit kanatlı tasarımlar üzerinde çalışmaya başlayan Sikorsky, ilk uçağı olan çift kanatlı S-I’ı yapmayı da denedi.

[Fotoğraf: Getty]

Uçak konusunda birçok başarıya imza atıp ödüller kazandı. Uçan ilk dört motorlu uçağın yanı sıra kapalı bir kokpiti ve kabini bulunan ilk uçakta da imzası vardı. Ancak hep dikey uçuş yapan aracı üretmenin hayalini kuruyordu.

[Fotoğraf: Getty]

Başarısız olduğu her deneme onu havacılık tarihinin unutulmaz ismi olmaya adım adım yaklaştırdı. Cesareti hiç kırılmadı çünkü helikopterler hakkında çok şey öğrenmişti ve başarıya ulaşmaya yakın olduğunun farkındaydı.

[Fotoğraf: Getty]

VS-300 ile tutkusu zafere dönüştü

Rus kökenli mühendisler, vasıflı işçiler, pilotlar ve uçaklar konusunda tecrübesi olmayan fakat iyi düzeyde teknik bilgiye sahip olan uzmanlar 1923 yılında Igor Sikorsky’nin etrafında toplandı.

[Fotoğraf: Getty]

Sikorsky 1938’de yeniden dikey uçuş hayalinin peşine düştü. Fikirlerini hayata geçirmek için kendi şirketini kurdu. Kendi soyadını taşıyan VS-300 uçabilen ilk helikopteri oldu ve 1942 yılında dünyanın ilk helikopter üretimini gerçekleştirdi. VS-300’ün başarılı uçuşunun ardından Sikorsky’nin helikopter tasarımları hızla gelişti.

[Fotoğraf: Getty]

Sikorsky, keşif ve arama uygulamalarının yanı sıra saldırı, savaş nakliyesi ve ağır yük taşıma gibi farklı amaçlarla kullanılan, giderek daha karmaşık ve daha kabiliyetli helikopterler tasarlayıp üretti.

[Fotoğraf: Getty]

Havacılığın birçok alanında öncü olan Igor Sikorsky, 49 yıl önce bugün hayatını kaybetti.

Mucidi olduğu ve adını hemen hemen herkesin duyduğu Sikorsky helikopterler ise dünyanın her yerinde kullanılmaya devam ediyor.