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Dünya
AA 20.07.2024 21:35

Radev'den yangın söndürme çalışmalarına destek veren Türkiye'ye teşekkür

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, ülkenin Svilengrad bölgesinde çıkan yangınların kontrol altına alınmasına verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Radev'den yangın söndürme çalışmalarına destek veren Türkiye'ye teşekkür
[Fotograf: AA]

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin zamanında desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Bulgaristan'daki yıkıcı yangınlara karşı mücadele veren cesur Türk itfaiyecilere en içten şükranlarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı.

Bulgaristan'daki yangın

Bulgaristan'ın Türkiye sınırına 6 kilometre mesafede, Svilengrad bölgesinde 13 Temmuz'da yangın çıkmıştı.

Yangın 2 günde güneydeki Mladinovo ve Mihaliç'e doğru ilerlemiş ve bölgede on binlerce hektarlık orman ve tarım alanı kül olmuştu.

Yangın söndürme çalışmalarına Türkiye de destek vermişti.

Bulgaristan itfaiye ve sivil savunma yetkilileri, son günlerde ülke genelinde 200'ü aşkın yangın çıktığını bildirmişti.

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