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Dünya
AA 20.07.2024 18:54

Aliyev: Her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olacağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın TDT'ye katılımını KKTC'nin tanınmasına doğru önemli bir adım olduğunu değerlendirerek, "Biz her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olacağız" açıklamasını yaptı.

Aliyev: Her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olacağız
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa'da düzenlenen "Yanlış Haberin İfşası: Dezenformasyonla Mücadele" başlıklı Global Media Forumu'nun açılışında katılımcıların sorularını yanıtladı.

Aliyev, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Azerbaycan'da yaptığı temaslardan ve Şuşa'da düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi'ne katılımından bahsederek, "Tatar'ı özellikle davet ettim. KKTC TDT'de gözlemci üyedir fakat ilk kez kendi bayrağı altında zirvede yer aldı. Biz kardeşlik borcumuzu yerine getirdik. Tatar'ın zirveye katılımı, KKTC'nin tanınmasına doğru atılan önemli adımdır. Biz her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

TDT'nin geleceğine de değinen Aliyev, "TDT'nin büyük geleceği olacağına eminim. Biz TDT'yi hep birlikte dünya çapında güç merkezine dönüştürmeliyiz. Ortak çabalarla bunu başaracağız." diye konuştu.

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İlham Aliyev Azerbaycan KKTC Kıbrıs Barış Harekatı Ersin Tatar
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