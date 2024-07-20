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Dünya
TRT Haber 20.07.2024 18:16

Türk donanması KKTC'de geçit töreni düzenledi

KKTC’de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla geçit töreni düzenlendi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel donanmanın 50 gemisi Girne açıklarında tören düzenledi. Donanmanın amiral gemisi TCG Anadolu'da törende yer aldı.

Türk donanması KKTC'de geçit töreni düzenledi
[Fotograf: AA]

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Girne açıklarında düzenlenen geçit törenine Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi TCG Anadolu da katıldı. 50. yıl anısına 50 gemi ile denizde geçit töreni icra edildi.  Geçit töreninde 2 Bayraktar AKINCI TİHA ile 4 F-16 savaş uçağı da yer aldı.

 

Fırkateyn, korvet, hücum botları ve denizaltılar gösteriye katıldı. Gemilere Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait helikopterler de eşlik etti.

21 pare top atışı ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e 'çimariva' selamlaması yapıldı.

Geçit töreni sonunda, Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamında Girne'de gösterdi gerçekleştirdi.

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Kıbrıs Barış Harekatı KKTC TCG Anadolu
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