İran'ın İlam eyaletinde bal arılarının yüzde 80'i yok oldu

İran'ın Çevre Koruma Teşkilatının Huzistan eyaletinin Genel Müdürü Davud Mirşekar, Huzistan, Kirmanşah, İlam, Hürmüzgan ve Güney Horasan eyaletlerinde son yıllarda meydana gelen toz fırtınalarının ağır hasarlara yol açtığını ve insan ve hayvan ölümlerine yol açtığını söyledi.

Yalnızca bu eyaletlerdeki maddi hasarın 2018'de yaklaşık 6 trilyon tümen (104 milyon dolar) olarak hesaplandığını aktaran Mirşekar, "Tabi bu hasar 2018 yılına göre ve şimdi bu maddi hasar çok daha yüksek." dedi.

Toz kirliliğinin etkileri arasında insan sağlığı, bitki örtüsü, tarım üzerindeki olumsuz etkiler ile üretim ve gıda ürünlerinin azalmasının yer aldığını belirten Mirşekar, "Bir vakada, sadece Ilam eyaletindeki bal arıları üzerinden yapılan bir tahmine göre, bu bal arılarının yaklaşık yüzde 80'i ne yazık ki yok olmuştur. Bu, İlam gibi mahrum bir bölgede yaşayan halk için hem sosyal hem de ekonomik alanda çok ağır bir kayıptır." diye konuştu.

İranlı yetkili, toz zerreciklerinin azaltılması ve engellenmesi için acil önlemler alınması gerektiğini belirterek, bunlardan birinin de bölgedeki yeşil alanların artırılması olduğunu ifade etti.

İran'da ülke genelinde birçok şehir, yılın bazı zamanlarında batıdan gelen kuvvetli rüzgarlarla taşındığı belirtilen toz katmanlarından kaynaklı hava kirliliğine maruz kalıyor.