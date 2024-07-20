Gazze'de güvenli bir yer yok

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı hesabından yapılan açıklamada, "İsrail ordusunun, kontrol noktalarından geçen yerinden edilmiş kişilerin resimlerini ve görüntülerini yayınlayarak ve bunlar üzerinde herhangi bir denetim yapılmadığı yanılsaması yaratarak Filistinlileri kandırmaya çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İsrail'in yalan ve hilelerle psikolojik baskı oluşturduğuna" karşı uyarıda bulunulurken, İsrail ordusunun "yerinden edilmiş insanlara karşı en çirkin işkence ve taciz biçimlerini uyguladığı, ayrıca onlarcasını infaz ettiği ve yaralıları kan kaybından ölüme terk ettiği" vurgulandı.

Açıklamada uluslararası topluma, "Gazze Şeridi'ndeki açlığı sistematik bir politika olarak kullanarak saldırıların başından bu yana uyguladığı yerinden edilme politikasını durdurması için İsrail'e acilen müdahale etmesi ve baskı yapması" çağrısında bulunuldu.

Ordu, geçtiğimiz günlerde "X" ve "Facebook" platformları aracılığıyla Gazze ve Kuzey Valiliklerinden vatandaşların "güvenli" olduğunu öne sürdüğü güneye doğru geçiş rotalarını gösteren haritalar yayınlamıştı.

Ancak görgü tanıkları, Gazze Şeridi'nin kuzeyini güneyinden ayıran Netzarim ekseninde konuşlanan İsrail ordusunun, kuzeyden gelen kontrol noktasından geçen Filistinlileri yakalayıp öldürdüğünü söyledi.

İsrail'in Gaze'deki katliamında son durum

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 288 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 48 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 7 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 71 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 163 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 919'a, yaralananların sayısının da 88 bin 622'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

DSÖ: Han Yunus ve Deyr el-Belah'ta tip iki çocuk felci virüsü görüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerinde tip iki çocuk felci virüsü tespit edildiğini açıkladı.

Bölgede henüz felç vakasına rastlanmadığını söyleyen Ghebreyesus, DSÖ, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve diğer ortaklarının, virüsün yayılmasını durdurmak ve gerekli müdahale yöntemlerini belirlemek için risk değerlendirmesi yaptığını aktardı.

Ghebreyesus, Gazze'de sağlık sisteminin çökmesi, nüfusun sürekli yerinden edilmesi, tıbbi malzeme sıkıntısı, su kalitesinin düşük olması gibi birçok olumsuz etkenin, çocuk felci de dahil olmak üzere aşıyla önlenebilir hastalık riskini artırdığını vurguladı.