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Dünya
AA 20.07.2024 15:54

Yunanistan'ın Türk hazımsızlığı: Batı Trakya'da dört okulu daha kapatacak

Yunanistan Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'da öğrenci yetersizliği gerekçesiyle dört Türk azınlık ilkokul kapatacak.

Yunanistan'ın Türk hazımsızlığı: Batı Trakya'da dört okulu daha kapatacak
[Fotograf: AA]

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya'nın Rodop ilinde Hacıören, Keziren ve Payamlar, İskeçe'de ise Karaköy ilkokulu kapatılacak okullar arasında yer alıyor.

Kararla, 2011'den bu yana öğrenci yetersizliği gerekçesiyle sistematik olarak kapatılan Türk azınlık ilkokulu sayısı sürekli yükselirken, Batı Trakya'da faaliyetlerine devam eden azınlık okulu sayısı 86 olacak.

Batı Trakya genelinde, 1995'te 231 azınlık okulu faaliyet gösteriyordu.

Yunanistan Batı Trakya'daki "Türk" varlığını hazmedemiyor
Yunanistan Batı Trakya'daki "Türk" varlığını hazmedemiyor

2011'den bu yana Batı Trakya'daki Türk azınlığa ait çok sayıda ilkokul kapatıldı

Yunan hükümetinin idari reform çalışmaları kapsamında, 2011'den bu yana Batı Trakya'daki Türk azınlığa ait çok sayıda ilkokul kapatılmış veya birleştirilmişti.

Yunan tarafı bunun "kapatma" değil, öğrenci yetersizliğinden dolayı "askıya alma" uygulaması olduğunu iddia ederken, soydaş veliler ise bunu, azınlık öğrencilerinin Yunan devlet okullarına gönderilmesini amaçlayan bir adım olarak görüyor.

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