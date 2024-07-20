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Dünya
AA 20.07.2024 20:25

İsrail, Yemen'in Hudeyde Limanı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi

İsrail ordusu, Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail, Yemen'in Hudeyde Limanı'na düzenlenen saldırıyı üstlendi
[Fotograf: AA]

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları Yemen'in Hudeyde kentindeki limanda Husilere ait "askeri hedefleri" vurdu.

Açıklamada, İsrail'e karşı Husilerin düzenlediği yüzlerce saldırıya karşı misilleme yapıldığı savunuldu.

İsrail ordusu, vatandaşlarına yaptığı güvenlik uyarılarında herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu.

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İsrail basınında, saldırının İsrail'den Yemen'e doğrudan düzenlenen ilk saldırı olduğuna dikkat çekildi.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurmuştu.

Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarıldı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görüldü.

Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği yakınlarında patlama olmuştu

Tel Aviv'in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında cuma yerel saatle gece 03.00'te İHA saldırısıyla güçlü bir patlama meydana gelmişti. Patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi şarapnel parçaları ve patlamanın etkisiyle yaralanmıştı.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'i radarların tespit edemeyeceği, hava savunma sistemlerinin engelleyemeyeceği, "Yafa" isimli yeni bir İHA ile hedef aldığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in merkezini hedef almaya devam edeceklerini ve Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bölge" olduğunu duyurmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İHA saldırısına "gerekli karşılığı vereceklerini" söylemişti.

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