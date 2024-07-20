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Dünya
AA 20.07.2024 19:05

Yunanistan çöl sıcakları etkisinde

Yunanistan’da yaklaşık iki haftadır devam eden çöl sıcaklarının 22 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edeceği açıklandı.

Yunanistan çöl sıcakları etkisinde
[Fotograf: AA]

Yunanistan Meteoroloji Dairesinin yayımladığı rapora göre, ülke genelindeki hava sıcaklıkları pazartesi gününe kadar artarak devam edecek.

Sıcaklıkların sadece gündüz değil geceleri de mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Makedonya, Trakya, İyon Adaları, Kuzey Ege, Girit Adası, Kiklad Adaları ve Mora Yarımadası'nda sıcaklıklar en üst düzeyde hissedilecek.

Birçok bölgede hava sıcaklıklarının 43 dereceye ulaşması öngörülürken, yetkililer vatandaşlara yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınmaları ve dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

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