Avustralya'nın Queensland eyaleti polis departmanı, tüm dünyada ilgiyle izlenen fenomen dizi Game of Thrones'un yeni bölümü yayınlanmasının ardından gelen ihbarlar nedeniyle sosyal medya hesaplarından isyan etti.

"Lütfen ölümleri bildirmek için bizi aramayın. Winterfell'deki ölümler yetki alanımızın dışında ve bizim ejderhalarımız yok"

Bir sosyal medya kullanıcısı ise paylaşılan gönderinin altına, "Ejderhalarınız olmadan kendinize nasıl polis departmanı dersiniz." yazdı.

Dizinin final sezonu olan sekizinci sezonunun ilk bölümü 14 Nisan’da yayınlandı.

Kaynak: TRT Haber