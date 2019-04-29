Endonezya ve Etiyopya’da 346 kişinin ölümüyle sonuçlanan iki ciddi kazanın ardından Boeing ile ilgili bir iddia daha gündemde.

Amerikan Havacılık İdaresi'nin, geçen yıl 737 Max’lerdeki sinyal hatasını tespit ettikten sonra bu uçaklara sefer yasağı getirme seçeneği üzerinde durduğu ortaya çıktı.

Amerikan Havacılık İdaresi: Pilot uyarı sistemi pasif haldeydi

Beş ay arayla yaşanan iki kazanın temel sebebinin otomatik uçuş kontrol sistemindeki bir hata olduğu açıklanmıştı.

Amerikan havayolu şirketi Southwest'in uçaklarının denetimi sırasında, pilotlara uyarı için tasarlanan sinyalin Boeing tarafından pasif hale getirildiği tespit edildi. Boeing'in, sinyalin pasif hale getirildiğini havayolu şirketine de bildirmediği açıklandı.

Amerikan uçak devi Boeing, 737 Max’lerdeki otomatik uçuş kontrol sisteminde değişiklik üzerinde çalışıyor. Bu sayede uçakların yeniden sefere konması amaçlanıyor.

Şirket, geçtiğimiz hafta 737 Max’lerin seferden kaldırılmasının maliyetinin şimdiden bir milyar doları bulduğunu açıkladı.

Kaynak: TRT Haber