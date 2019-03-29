Endonezya ve Etiyopya’da beş ay arayla yaşanan iki uçak kazasının ardından soru işaretlerine yanıt gelmeye başladı.

Amerikalı araştırmacılar Etiyopya’da düşen uçaktaki kara kutuları inceledi. Kaza öncesinde, otomatik uçuş kontrol sisteminin aktif hale geldiği tespit edildi. Wall Street Journal gazetesi bu bilgiyi, yakında açıklanacak ön inceleme raporuna dayandırdı.

346 kişinin öldüğü iki kazanın ardından prestiji sarsılan uçak devi Boeing ise, 737 Max'lardaki otomatik uçuş kontrol sisteminin yazılımında güncellemeye gitti. Pilotlar için eğitim programı da hazırlandı.

Uçaklarda daha önce isteğe bağlı olan uyarı sistemi ise standart hale getiriliyor. Sistem, sensörler tutarsız okuma yaptığında pilotları uyaracak. Ancak Boeing'in kendini aklama çabasına rağmen tepkiler dinmiyor.

Etiyopya'daki kazada hayatını kaybeden bir Ruandalının yakını, firma hakkında hatalı tasarım iddiasıyla dava açtı.

Boeing 737 Max 8 tipi uçak krizi

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak da 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Her iki kazada da uçakların, kalkışından sonraki 6 ila 12 dakika gibi kısa süre içinde yaşadıkları irtifa sorunlarının ardından düşmesi, söz konusu modellerde üretimden kaynaklanan teknik bir hata olduğu iddialarını gündeme getirmişti.

B737 Max'lere ambargo

Etiyopya'daki son kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği'nin de olduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.

Türk Hava Yolları da filosundaki B737 Max 8 tipi uçakları seferlerinden çektiğini açıklarken, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Meksika, Kanada, Norveç, İzlanda'da da bazı hava yolu firmaları benzer bir kararla söz konusu tipteki uçakları seferlerinden çektiklerini duyurmuştu.

Son olarak ABD Sivil Havacılık Dairesi (FAA) ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıklamıştı.

ABD'li uçak üreticisi Boeing firması 737 MAX tipi uçakları için ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncellemeyi tamamladığını duyurdu.

Kaynak: TRT Haber