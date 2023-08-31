Az Bulutlu 34.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.08.2023 13:38

Qantas, iptal edilen uçuşların biletlerini satmakla suçlanıyor

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC), iptal edilen binlerce uçuşun biletlerini sattığı iddia edilen önde gelen hava yolu şirketlerinden Qantas hakkında yasal işlem başlattı.

Qantas, iptal edilen uçuşların biletlerini satmakla suçlanıyor

ACCC'nin web sitesinde yer alan açıklamaya göre, bilet satışlarında "yanlış, yanıltıcı veya aldatıcı tutum" benimsediği iddiasıyla hava yolu şirketi aleyhinde Federal Mahkemede dava açılıyor.

Yasal işlem, Qantas'ın halihazırda iptal edilen 8 bin uçuş için bilet reklamı yaptığı iddiasını içeriyor.

Şirketin, iptal edilen uçuşların reklam kampanyasına devam ederek bilet satmasının yanı sıra Mayıs ile Temmuz 2022 arasındaki 10 bin uçuşun iptallerini ortalama 18 gün ve en fazla 48 gün boyunca bilet sahiplerine bildirmediği iddia edildi.

ACCC, Qantas'ın, iptal edilen uçuşların yüzde 70'inin biletlerini web sitesinde satmaya iki gün veya daha uzun süre devam ettiğini veya halihazırda bilet almış olanlara uçuşlarının iptal edildiğini aynı süre içinde bildirmediğini iddia etti.

ACCC Başkanı Gina Cass-Gottlieb, Komisyonun hava yolu hakkında ayrıntılı soruşturma yürüttüğünü söyledi.

Cass-Gottlieb, "Sonuç olarak, Qantas'ın iptal edilen binlerce uçuşun biletini satmaya devam ettiği ve muhtemelen on binlerce kişinin seyahat planını etkilediği iddiasıyla bu işlemleri başlattık." dedi.

Şirket iddialara yanıt verdi

Qantas, iddialara web sitesi üzerinden yanıt verdi.

İptal edilen uçuşların yönetiminin savunulduğu açıklamada, "ACCC tarafından Mayıs ve Temmuz 2022 arasında incelenen dönemin, tüm hava yolu endüstrisi için benzeri görülmemiş bir çalkantı dönemi olduğunu belirtmek gerekiyor." denildi.

Açıklamada, iddiaların ayrıntılarının inceleneceği ve mahkemede yanıt verileceği kaydedildi.

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
Güney Kore'de ana muhalefet lideri, hükümetin Fukuşima politikasına karşı açlık grevine başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:31
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaytılar yarın başlayacak
14:16
Salıncakta sallanırken ineğe çarpan kişi baygınlık geçirdi
13:58
İran, savunma sanayisini hedef alan "büyük bir sabotaj girişiminin" engellendiğini duyurdu
14:03
Memur zam oranları belli oldu
13:52
Türkiye, OECD'nin en hızlı büyüyen ikinci ülkesi oldu
13:45
Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu 6 kişi öldü
Şile'de çiftçiler, TAKE projesiyle yıllar sonra tekrar keten ekimine başladı
Şile'de çiftçiler, TAKE projesiyle yıllar sonra tekrar keten ekimine başladı
FOTO FOKUS
Bir hava aracı satmanın ötesi: Tolun'un ihracatı
Bir hava aracı satmanın ötesi: Tolun'un ihracatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ