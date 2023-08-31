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Dünya
AA 31.08.2023 13:36

Güney Kore'de ana muhalefet lideri, hükümetin Fukuşima politikasına karşı açlık grevine başladı

Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung, hükümetin, Japonya'nın Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliyesine ilişkin politikasına tepki olarak açlık grevine başladığını açıkladı.

Güney Kore'de ana muhalefet lideri, hükümetin Fukuşima politikasına karşı açlık grevine başladı

Yonhap'ın haberine göre, ülkede ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) lideri Lee Jae-myung, "Yoon Suk Yeol yönetimi anayasal düzeni ve demokrasiyi yok etti ve halka savaş açtı." diyerek bugünden itibaren süresiz olarak açlık grevine başladığını ifade etti.

Ana muhalefet lideri ayrıca Yoon'dan, insanlardan geçim kaynaklarını ve demokrasiyi "yok ettikleri için" özür dilemesi, seyreltilmiş radyoaktif suyun tahliyesine karşı olduğunu ifade etmesi ve Kabineyi yeniden yapılandırması talebinde bulundu.

Lee Jae-myung, 26 Ağustos'ta başkent Seul'de Japonya'nın Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliyesine karşı binlerce kişinin yer aldığı protestolara katılmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ve Başbakan Han Duck-so'nun 28 Ağustos'ta deniz mahsullü öğle yemeği yediği ve Başkanlık Ofisi'ndeki kafeteryada hafta boyunca çeşitli deniz ürünlerinin servis edileceği kaydedilmişti.

Japonya, 24 Ağustos'ta radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başladı

Japonya'da 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına 24 Ağustos'ta başlandığı bildirilmişti.

Japonya, daha önce açıklanan plana göre, ilk aşamada 7 gün içinde 7 bin 800 ton atık suyu okyanusa boşaltacak. Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesi planlanıyor.

Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğu, insanlara ve çevreye verebileceği zararın "ihmal edilebilir düzeyde" bulunduğu sonucuna varmıştı.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

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