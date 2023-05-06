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Dünya
Kommersant, Independent, RIA Novosti 06.05.2023 14:32

'Putin'i kartallar korusun' önerisi

Kremlin Sarayı'na saldırı Rusya'yı alarma geçirdi. Rus lider Vladimir Putin'i korumak için yeni bir yol bulundu. Ülkede 'kartal filosu' oluşturulacak. Eğitimli kartal filosunun Kremlin'e saldırı düzenleyecek dron'ları etkisiz hale getirmesi planlanıyor.

'Putin'i kartallar korusun' önerisi

Rusya'nın iddiasına göre, ABD ve Ukrayna'nın arkasında olduğu Kremlin saldırısı ülkeyi alarm durumuna geçirdi.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı düzenlenmeye çalışılan suikast girişimleri günden güne artıyor. Parlamentonun alt kanadını oluşturan Duma'nın Savunma Komitesi'nin Başkan Yardımcısı Aleksey Juravlev, Kremlin Sarayı'na saldırının ardından ülkede bulunan önemli altyapıların korunması için eğitimli kartallardan özel bir filo kurulmasını önerdi.

Başkan yardımcısı Juravlev, Rus devlet ajansı RIA Novosti'ye yaptığı açıklamada "Kremlin'e bir drone'un ulaşmış olması şahsıma hakaret niteliğindedir" dedi.

Kremlin saldırısının Ukrayna istihbaratı tarafından düzenlendiği iddia eden Juravlev, "Kiev'in merkezini hedef almamız lazım. Zelenskiy'nin ofisini yok edelim. Yüksek Şura'yı, Genelkurmay Başkanlığı binasını ve istihbarat servislerinin yer aldığı yapıları yakıp yıkalım" diyerek çıkıştı. 

Öte yandan Duma'da askerden kaçma girişimlerini engellemek için ameliyatsız cinsiyet değiştirmenin yasaklanması da gündemde. 

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Kommersant'a konuşan ve kimliği paylaşılmayan bir kaynak, tasarıda değişikliğe gidilmesinin sebebinin, "aile değerlerini korumanın yanı sıra ilkbaharda başlatılacak zorunlu askerlik kampanyasında katılımı sağlamak" olduğunu öne sürdü. 

Kaynak, birçok gencin askere alınmamak için özel kliniklere giderek ameliyat olmadan cinsiyetini değiştirdiğini söyledi.

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